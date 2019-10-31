هل لـ الخلع عدة شريعة؟ الإفتاء توضح

هل الخلع له عدة شريعة..، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق.



وأضاف عثمان، أن الخلع طلقة بائنة وله عدة شرعيه، ثلاثة شهور قمرية لمن انقطع عنها الحيض، وثلاثة حيضات لمن لم ينقطع عنها الحيض.



تعرف على عدة الزوجة المختلعة وهل يجوز خطبتها في هذه الفترة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، أن مذاهب الشافعية وأبو حنيفة والمالكية أجمعوا أن عدة المختلعة كعدة المطلقة تماما وليست حيضة واحدة كما يقول البعض.



وأوضح جمعة في فتوى له حول عدة المرأة التي خلعت زوجها ، أن حديث الترمذي في زوجة امرأة ثابت ابن القيس، ضعيف بإجماع الفقهاء، وإن كان تمسك به الحنابلة.



وأضاف، لو أن امرأة خلعت زوجها وتزوجت بعد شهر من تاريخ الخلع تكون ارتكبت جريمة الزنا طبقا للقانون. ولا يجوز خطبتها خلال فترة العدة مطلقا .



وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.



أمين الفتوى يوضح فترة عدة المختلعة

كما الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدة المرأة المختلعة 3 حيضات مثل عدة المطلقة، لقول الله سبحانه وتعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».



أوضح عمران، ردًا على سؤال "ما مدة عدة المرأة في حالة الخلع ": أن الآية تعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها؛ فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها والمختلعة عدتها كذلك.