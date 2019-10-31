مارسيلو يكشف كواليس لحظات الرعب قبل مواجهة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

كشف البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني كواليس لحظات الرعب التي عاشها، قبل مواجهة ليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، والتي توج بها الملكي.



وقال مارسيلو في مقال عبر موقع "the players tribune"": "قبل أيام قليلة من المباراة النهائية، قال لاعب ريال مدريد سابق في ريال مدريد تصريحًا ظل عالقا في رأسي، عندما سئل عن المباراة النهائية، حيث قال "أعتقد أن مارسيلو يجب أن يشتري ملصقا لمحمد صلاح، وأن يضعه علي حائطه، ويصلي إليه كل ليلة".



وأضاف مارسيلو: "في الليلة التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا، كنت أحاول تفادي حالة القلق، شعرت أن هناك شيئًا عالقًا في صدري بسبب هذا الضغط الهائل، شعرت كأنني أختنق، هل تعرف هذا الشعور؟ أنا لا أتحدث عن التوتر العادي، هذا كان شيئا مختلفا".



وتابع مارسيلو: "لم أستطع الأكل لم أستطع النوم كنت أفكر فقط في المباراة لقد كان مضحكا في الواقع لأن زوجتي كلاريس تغضب مني لأني أعض أظافري وأخيرا جعلتني أتوقف منذ عدة سنوات ولكني استيقظت صباح النهائي وكل أظافري اختفت".



وواصل مارسيلو: "بالنسبة لي، لم أتعرض لهذا الضغط والتوتر في حياتي، ربما سيظن الناس، أن هذا غريب لقد فزنا بالفعل ببطولتي دوري أبطال أوروبا، علي التوالي الجميع في الخارج أرادوا أن يفوز ليفربول إذا ما المشكلة ؟".



وأكمل مارسيلو: "لكن كان لدي فرصة لصنع التاريخ، لكن لم يحتاج الأمر إلى كل هذا التوتر، فكرت بالاتصال بالطبيب لكني كنت قلقا من أن يقول لي لا تلعب".



واختتم مارسيلو: "أردت أن أصنع التاريخ أردت أن ينظر إلى الأطفال الصغار في البرازيل، كما اعتدت أن أنظر إلى روبرتو كارلوس".

