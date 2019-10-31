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رياضة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقا في شكوى سيراميكا كليوباترا ضد حكم مباراة النصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:00 م
لاعب سيراميكا كليوباترا
لاعب سيراميكا كليوباترا
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يسرى غازى
كلفت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة من جانب نادي سيراميكا كليوباترا ضد سعيد حمزة حكم مباراة الفريق أمام نادي النصر في اللقاء الذى أقيم فى إطار الجولة الثانية بدوري القسم الثاني.

كان سعيد حمزة حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والنصر التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية قرر طرد فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا ليجلس في المدرجات وأثناء اللقاء تعرض اللاعب حسني زكي لاصطدام قوي وسقط وتعرض لحالة بلع اللسان ليخالف الطبيب قرار الحكم ويقفز من المدرجات ويركض سريعا ويتمكن من إنقاذه قبل أن تدخل سيارة الإسعاف إلى الملعب لتنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن مسئولى الجبلاية تسلموا شكوى واردة من قبل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ضد حكم لقاء النصر سعيد حمزة شملت التضرر من الأحداث الصادرة خلال مجريات اللقاء والتى صاحبت طرد طبيب الفريق فضلا عن المعاملة السيئة للاعبين.

أفاد أن لجنة الجبلاية المؤقتة بدورها أحالت الشكوى إلى لجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد من أجل فتح تحقيق فى الشكوى واستبيان مدى مخالفة قيام الحكم سعيد حمزة لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من عدمه.

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