مباحثات تركية روسية للإفراج عن الأسرى السوريين

كشف وزير الدفاع التركي خلوص أكار، الخميس، عن إجراء بلاده مباحثات مع روسيا لإعادة 18 عنصرا من الجيش السوري، جرى أسرهم خلال المعارك عقب التوغل التركي شمال شرقي سوريا.



ووفقا لوكالة الأناضول التركية قال أكار: "عرضنا على الرئيس رجب طيب أردوغان مستجدات تسليم عناصر الجيش السوري، وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".



وكان أكار قد دعا قوات بلاده بلاده المتواجدة في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.



جاء ذلك في خطابه للقوات المتمركزة في المدينة المذكورة، أثناء زيارة أجراها الليلة الماضية إلى الحدود التركية السورية برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.



وكانت فصائل سورية مدعومة من تركيا أعلنت الثلاثاء الماضي، احتجاز عدد من جنود الجيش السوري قرب تل الهوى في ريف رأس العين.





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