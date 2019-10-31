شاهد سليمان عيد فى طفولته مع شقيقه في صورة نادرة

شارك الفنان سليمان عيد جمهوره بصورة نادرة له فى طفولته تجمعه بشقيقه، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب عليها: "فات 8 سنين على وفاة اخويا الكبير الدكتور محمد عيد الله يرحمه كان ابويا واخويا واستاذى ارجو الدعاء له ولجميع امواتنا بالمغفرة والرحمة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه".يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج "شركة سينرجي"، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وآخرين.