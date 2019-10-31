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مرأة

صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 م
المرشدة السياحية
المرشدة السياحية سمر ناجي أثناء احدى الجولات
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رضوى حسام
إيمانًا من المرشدة السياحية سمر ناجي ابنة محافظة الأقصر، بأحقية الجميع في معرفة تاريخ بلدنا العظيم، أطلقت اول مبادرة لجولات سياحية بلغة الإشارة لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر .

تحت اسم " اعرف بلدك " انطلقت المبادرة في محافظة الأقصر لتقوم بجولتين سياحيتين في معبد الكرنك لأطفال من الصم و البكم، بقيادة المرشدة السياحية سمر ناجي، بالإضافة لمساعدة من مدربتين للغة الإشارة، حيث جرت الجولة على النحو التالي، تقوم المرشدة السياحية بالشرح و حكي قصص التاريخ الخاصة بالمكان، لتقوم احدى المدربتين بترجمة الكلام للغة الإشارة، حتى يتمكن الأطفال من الفهم.

"الفكرة جات بالصدفة" هكذا بدأت سمر الحديث عن فكرة المبادرة ، حيث أنها أوضحت انه في يوم أثناء عودتها من العمل وجدت مجموعة من الأطفال يتحدثون بلغة الإشارة، ولم تتمكن من فهمهم، فأرادت أن يكون هناك طريقة للتواصل معهم لتقديم الإفادة وتوظيف تخصصها لهم لتعرفهم بتاريخ بلدهم، فبالفعل بحثت عن أماكن وجمعيات تختص برعاية أطفال الصم والبكم في الأقصر، وقابلت مدربة للغة الإشارة باحدي الجمعيات والتي أبدت الترحيب والتشجيع للفكرة.


" من حقهم يعرفوا قد إيه بلدهم عظيمة " قالت سمر ناجي هذه الكلمات بكل حماس عند سؤالها عن سبب إصرارها في إطلاق هذه المبادرة، ومن الواضح ان هذا الدافع الإنساني لم يحرك سمر فقط، حيث جرت الاتفاقات بشكل سريع جدًا ليتم تنظيم رحلات إلى معابد البر الشرقي والغربي في الأقصر، ومرافقة الأطفال في رحلاتهم وشرح تفاصيل المعابد وتقديم المعلومات التفصيلية عن الأماكن الأثرية.

كما اوضحت المرشدة السياحية لصدى البلد مدى فرحة الأطفال في الجولة السياحية و ردود فعلهم الإيجابية بشكل كبير، حيث أنهال عليها فبض من الأسئلة عن التاريخ، لأنه سبق وقد زار الأطفال مع الجمعية هذه المعابد من قبل، ولكنها المرة الاولي التي يرافقهم خلال الزيارة مرشدة سياحية تشرح لهم تفاصيل المعابد وترد علي اسئلتهم من خلال مدربة لغة الإشارة.

وفي تصريح خاص ل"موقع صدى البلد" كشفت سمر ناجي عن خططها المُقبلة حيث انه يتم بعض الاتفاقات في الوقت الحالي مع إحدى الجمعيات المتخصصة في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في "إسنا" لتنظيم جولات إرشادية لهم لتعريفهم بتاريخ البلد . 

كما أوضحت أنها تقوم بالبحث لتعلم لغة الإشارة بنفسها لتتمكن من التعامل بشكل مباشر معهم، كما ترغب في تنشيط السياحة عن طريق تنظيم جولات سياحية بلغة الإشارة للصم و البكم من الأجانب.

وأنهت ابنة محافظة الأقصر حديثها بتمنيها بتوسع وانتشار المبادرة واننتقالها لكافة محافظات الجمهورية، ليستفيد أكبر قدر من الأطفال من معرفة تاريخ بلدهم.
صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة
صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة
صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة
صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة
صاحبة مبادرة اعرف بلدك لتعريف الأطفال ضعاف السمع بتاريخ مصر تكشف عن الفعاليات القادمة
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