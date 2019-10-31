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حوادث

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:27 م
الرائد باسم فكرى
الرائد باسم فكرى وابنه
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يوسف رجب
كشفت التحريات الأولية فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، أثناء حملة أمنية على المسجلين خطر بقرية البراهمة مركز قفط فى قنا أن وراء إطلاق النار على قوات وأفراد الشرطة أحد المسجلين خطر يدعى أبوالحسن صديق من عائلة صديق.

وأضافت التحريات أنه أثناء مداهمة الحملة الأمنية لمنزل المتهم بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ترصد لها مجموعة أفراد من عائلة المتهم بجوار النصب التذكارية لشهداء موقعة البارود، و بادروا بإطلاق النيران تجاه القوة الأمنية فى محاولة لتهريب المتهم.

أثناء محاولة القوة الأمنية التصدى للمعتدين، وفقًا لشهود عيان، أصيب رئيس المباحث بطلق نارى فى الصدر، و أصيب أمين شرطة بطلق نارى، و 2 خفراء نظاميين بإصابات بسيطة، أثناء محاولته صد هجوم الجناة.

تمكن المتهمون من الهروب، وسط وابل كثيف من الأعيرة النارية التى أطلقوها ، فيما تحاول قوات الأمن ملاحقة الجناة و القبض عليهم قبل هروبهم إلى أماكن بعيدة، فيما تم نقل جثة الشهيد والمصابين إلى مستشفى قفط المركزى.

وكان اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، باستشهاد الرائد باسم فكرى أحمد طه- 35 عاما، بطلق نارى فى الصدر، و أصيب كل من: يمنى جمال حسن 45 عاما" أمين شرطة"، بطلق نارى فى الكتف اليسرى، و أشرف عباس أحمد 42 عاما بكدمات و سحجات متفرقة، وخفير آخر خلال مشاركتهم فى حملة أمنية لضبط مسجل خطر بقرية البراهمة.
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل
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