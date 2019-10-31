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أخبار العالم

الأسد يصف ترامب بـ الأفضل بين رؤساء أمريكا.. تعرف على السبب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:46 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وصف الرئيس السوري، بشار الأسد، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه أفضل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأسد في حوار مع التليفزيون السوري لرسمي إن البغدادي يمثل داعش، وأن داعش يمثل فكرة - تلك الفكرة هي الأيديولوجية المتطرفة، وبالتالي فإن "البغدادي ليس له أهمية لأنه لن يكون نهاية لتلك الأيديولوجية.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أفضل رؤساء الولايات المتحدة لأنه "الأكثر شفافية"، على حد وصفه.

وقال الأسد: "جميع رؤساء الولايات المتحدة يرتكبون جرائم ولكن يحصلون على جوائز نوبل ويتصرفون مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الأمريكية الفريدة النبيلة - أو القيم الغربية - لكنهم مجموعة من المجرمين الذين يتصرفون نيابة عن جماعات الضغط" لافتا إلى أن ترامب كان صادقًا عندما قال إن "الولايات المتحدة تريد النفط".
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