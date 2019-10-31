حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية

سخر الفنان احمد فلوكس من خبر تهربه من الخدمة العسكرية خاصة بعد تعرّضه لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد حماسه الزائد بعد دوره في فيلم الممر.



وكتب احمد فلوكس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خدمه عسكريه وتهرب.. طب ازاي.. انا مليش اخوات رجالة.. اوعي يا فوكس يكون في وانا معرفش.



يذكر أن فلوكس شارك في فيلم "الممر" واستشهد من خلال دوره ضمن أحداث الفيلم، بعد تصديه لهجمات العدو.