إلغاء عقد عضو بفرقة ستراي كيدز.. تفاصيل

أصدرت شركة jyp للتسلية والترفيه بيانًا عن إلغاء عقد عضو من أعضاء الفرقة الكوريه ستراي كيدز، وهو العضو الأكبر للفرقة كيم ووجين، فقالت الشركة في البيان أن المغني قد ألغى عقده لبعض الأسباب الشخصية، ونتج عن ذلك تأجيل عودتهم بالألبوم الجديد وتأجيل نشاطاتهم حتى يعدلوا أغاني الألبوم لتلائم ٨ أعضاء بدلًا من ٩، وبعد معرفة المعجبين بالخبر نشروا هاشتاج يحمل جملة "ThankYouWoojin" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن أغنية double knot هي آخر أغنية صدرت للفرقة وحققت حوالي ١٩ مليون مشاهدة وصدرت في أكتوبر السابق، وأعلن بعدها أن عصا التشجيع سيتم الاعلان عنها في ٢٣ من نوفمبر القادم، وميعاد إصدار ألبومهم الجديد cle: levanter هو ٩ ديسمبر.

