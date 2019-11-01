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فن

مليش اخوات رجالة.. أحمد فلوكس يعلق على تهربه من الخدمة العسكرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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آيه عاطف
انتشرت مؤخرًا أخبار تشير إلى تهرب الفنان أحمد فلوكس، من أداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد تألقه بتجسيد شخصية البطل الهيد ضمن أحداث فيلم "الممر".

وإلتزم أحمد فلوكس الصمت، في بداية الأمر حتى خرج عن صمته معلقًا من خلال صفحته الشخصية عبر موقع الفيس بوك: «خدمه عسكريه وتهرب.. طب ازاي.. انا مليش اخوات رجالة.. اوعي يا فوكس يكون في وانا معرفش».

يذكر أن شارك أحمد فلوكس في العديد من الأعمال كان أبرزها فيلم «الممر»، ومسلسل «نصيبي وقسمتك»، وغيرها من الأعمال الناجحة على مدار مشواره الفني.
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