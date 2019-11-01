تعرف على كلاب الباندا.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع مصور عن صاحب مقهى صيني يقوبم بصبغ فرو كلابه بألوان الباندا لجذب الزائرين، لتحقيق مكاسب أكثر.



وقال التقرير إن الكثير من الناس يعجبون ببراءة حيوان الباندا، وخاصًة الفتيات واعتباره كائن طريف ومسلي، ومنهم الكثير الذين يرغبون في تربيتهم في المنزل.



وكانت الفكرة واحدة من أفكار التسويق غير مألوفة ومبتكرة، لتحقيق التميز مما يجعل الإقبال على المقهى أكثر، لان الصين أيضًا معروفة بوجود حيوان الباندا فيها، واحتمالية تعرضه للانقراض.

