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رياضة

أرنولد: أتمنى أن أكون قائد ليفربول في المستقبل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
الكسندر ارنولد
الكسندر ارنولد
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القسم الرياضي
كشف ترينت ألكسندر أرنولد (21 عاما)، لاعب الظهير الأيمن في ليفربول، عن حلمه الذي يأمل في تحقيقه خلال لعبه في النادي الإنجليزي.

وقال ألكسندر أرنولد: إنه يتطلع إلى ارتداء شارة قيادة الفريق، عقب مشاركته في نهائي دورى أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، يخوض مباراته المئة مع النادي، السبت.

وأضاف ألكسندر أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الجمعة: "لا أخجل من قول ذلك..أتمنى أن أكون قائدا لليفربول لأن هذا حلمي".

وتابع "سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائما، ويحفزني".

ونشأ ألكسندر أرنولد في مدينة ليفربول، ودخل أكاديمية النادي وعمره ست سنوات. ولا يفكر في اللعب في أي مكان آخر.
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