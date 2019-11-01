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ثقافة

4 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.. السبت

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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جمال الشر قاوي
تقام 4 حفلات على التوازى بمسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك مساء السبت 2 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء.

على المسرح الكبير يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال الطرب الشهيرة التى اعتاد تقديمها لجماهيره إلى جانب مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة يسبقه فقرة للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية العمانية ويليها فاصل غنائى للمطربين رحاب مطاوع واللبناني سعد رمضان . 

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نادية مصطفى فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي يسبقه فاصل لكل من الفنانين أحمد إبراهيم ، نهي حافظ , رضوي سعيد,أحمد محسن ومحمد شوقي.

وتمتد فعاليات اليوم الى أوبرا الإسكندرية حيث يقام حفل فى فاصلين الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر.


أما الثانى يتغنى خلاله الفنان مروان خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بعدد من أعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة الى جانب مجموعة من أغانى الطرب التى اشتهر بتقديمها . 

وعلي مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل .

كما تبدأ فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير اولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان ( مصر / البرتغال ) مقررًا ، مني زريق الصايغ ( لبنان ) ، روزي بيهم ( لبنان \ فرنسا).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري ( لبنان ) مقررًا ، الدكتور عصام الجودر( البحرين ) ، الدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ) ، الدكتور ناصر هاشم بدن ( العراق ) , الاستاذة هبة الترجمان ( سوريا ) والدكتور نجيب شيشون ( الجزائر ) .
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4 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

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