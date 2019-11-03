موسم حلاوة المولد النبوي .. طريقة عمل الهريسة



الحشو

100 جرام دقيق سمولينا

100 جرام سكر

100 جرام مكسرات

50 جرام عسل جلوكوز



طريقة عمل الهريسة

* اخلطى الدقيق مع دقيق السيمولينا و جوز الهند و السكر

* استمرى فى العجن حتى تتجانس المكونات و تحصلى على القوام المضبوط

* ارفعى نصف كمية العجينة فى صينية الفرن على ورق زبدة

* اخلطى مكونات الحشو مع بعضها جيدا ثم ارفعيها فى صينية الفرن على نصف كمية العجين

* ارفعى باقى كمية العجين ثم ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة وقدميها باردة بالهنا

نقدم لكم طريقة عمل الهريسة والتى يفضل البعض، تناولها فى المولد النبوي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.مقادير الهريسة:500 جرام دقيق سمولينا250 جرام سكر50 جرام عسل جلوكوز150 جرام لبن125 جرام جوز هند100 جرام دقيق100 جرام سمـنة