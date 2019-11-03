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مرأة

موسم حلاوة المولد النبوي .. طريقة عمل الهريسة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:52 م
طريقة عمل الهريسة
طريقة عمل الهريسة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الهريسة والتى يفضل البعض، تناولها فى المولد النبوي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير الهريسة:
500 جرام دقيق سمولينا
250 جرام سكر
50 جرام عسل جلوكوز
150 جرام لبن
125 جرام جوز هند
100 جرام دقيق
100 جرام سمـنة

الحشو
100 جرام دقيق سمولينا
100 جرام سكر
100 جرام مكسرات
50 جرام عسل جلوكوز

طريقة عمل الهريسة
* اخلطى الدقيق مع دقيق السيمولينا و جوز الهند و السكر
* استمرى فى العجن حتى تتجانس المكونات و تحصلى على القوام المضبوط
* ارفعى نصف كمية العجينة فى صينية الفرن على ورق زبدة
* اخلطى مكونات الحشو مع بعضها جيدا ثم ارفعيها فى صينية الفرن على نصف كمية العجين
* ارفعى باقى كمية العجين ثم ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة وقدميها باردة بالهنا
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