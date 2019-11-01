اتحاد الكرة يفقد السيطرة على جمال الغندور

سادت حالة من التوتر فى الآونة الأخيرة بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن مسئولى الجبلاية أبدوا استياء من سفر جمال الغندور إلى السعودية على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من أجل تحليل مباريات الدوري السعودي.



أضاف: مسئولى الجبلاية إبان تعاقدهم مع جمال الغندور لتولى رئاسة لجنة الحكام خلف للرئيس المؤقت للجنة سمير عثمان تحدثوا مع الغندور الكبير حول تعارض التحليل فى الدورى السعودى ورئاسته للجنة الحكام وبدوره أجاب الغندور أن الأمر لن يتعدى السفر مرة بين الحين والآخر ولن يؤثر على عمله داخل اللجنة.



تابع: مسئولى الجبلاية إكتشفوا ان الغندور يسافر إلى السعودية على مدار 3 أيام للمشاركة فى تحليل الدوري السعودي نظير أجر بالعملة الصعبة على الرغم من تقاضيه راتبا شهريا من اتحاد الكرة مقابل عمله رئيسا للجنة الحكام.



وأشار إلى أن اللجنة الخماسية فى الجبلاية فى الوقت الراهن تمر بورطة نظر لعدم رغبتها في الظهور بمظهر الفشل في إختيار رئاسة لجنة الحكام فى حالة الإطاحة بجمال الغندور نظرا لعلمهم أن الأخير لن يتخلى عن الدولارات التى يتقاضاها جراء المشاركة في التحليل بالدوري السعودي.



