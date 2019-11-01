إيهاب الطماوى: حريق محدود بمبنى خدمات كنيسة مارجرجس الجيوشي .. صور

قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حى شبرا ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعي إن الحريق الذى نشب اليوم الجمعة بمبنى الخدمات بكنيسة الشهيد مارجرجس بالجيوشي بشبرا نتج عن ماس كهربائى بالثلاجة الخاصة بالكافتيريا الموجودة أمام باب المسرح.



أكد النائب إيهاب الطماوى أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم شب حريق بالكافتيريا الملحقة بمسرح كنيسة مارجرجس الجيوشي الكائنة بشارع المستشفي بشبرا مصر ناتج من ماس كهربي من ثلاجة بكافيتريا مسرح الكنيسة، وهو ما نتج عنه حريق بالسقف الساقط بالكافيتريا.



وأضاف الطماوى أنه تم السيطرة على الحريق دون اصابات او وفيات في وجود الحماية المدنية واللواء رئيس القطاع للمنطقة الشمالية و وقوة من قسم شرطه شبرا و رئيس حي شبرا و العاملين.



وتابع قائلا، إن شباب الكنيسة قاموا بإزالة وتنظيف الآثار الناجمة عن عمليات إطفاء الحريق.

