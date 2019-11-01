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برلمان

علاء عابد خلال لقائه برئيس البرلمان الأفريقي: المياه والغذاء الآمن أهم حقوق الإنسان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
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فريدة محمد
يشارك النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب المصري ،ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو البرلمان العربي لليوم التاني بمجلس المستشارين بالمغرب ، حول الامن الغذائي والمائي بافريقيا والشرق الاوسط، والذى بدأ أعماله أمس الخميس ، بحضور رؤساء البرلمانات والشخصيات المؤثره بالدول العربيه واوروبا وافريقيا.

التقي النائب علاء عابد، اليوم، السيده غابرييلا كويفاس بارون رئيسه البرلمان الدولي والسيد روجي نكود دانغ رئيس البرلمان الافريقي والسيدة قرينته.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الهامه ، وعلى رأسها ،الحق في المياه، والحق في غذاء آمن باعتبارهما اهم حقوق الانسان، مؤكدا على ضرورة احترام حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وفق المبدا الحقوقي لا ضرر ولا ضرار، كما طالب بسرعه تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بين الدول الافريقية لضمان تمتع الشعوب الافريقية بالخيرات الموجودة بالقارة لتحقيق الامن الغذائي لجميع شعوبها.
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