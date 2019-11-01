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فن

محمد نجاتي ومحيي إسماعيل يشعلان إنستجرام.. شاهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:30 م
محيى اسماعيل ومحمد
محيى اسماعيل ومحمد نجاتى
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محمد بدران
عبر الفنان محمد نجاتي عن حبه الشديد للفنان الكبير محيي إسماعيل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر محمد نجاتي صورة له بصحبة الفنان محيي اسماعيل، وعلق قائلًا: "وادي محيي إسماعيل ايه تاني اللي بعده".

تصدر الفنان محيي إسماعيل قائمة الأعلى تغريدا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاج #محيي_اسماعيل وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير.

يذكر أن اخر أعمال الفنان محيي إسماعيل فيلم الكنز بطولة محمد سعد ومحيي إسماعيل ومحمد رمضان وهند صبري وروبي وإخراج شريف عرفة.
محمد نجاتي ومحيي إسماعيل يشعلان إنستجرام.. شاهد
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