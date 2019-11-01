Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بلطجية يطلقون النار على عامل وشقيقه بالدقهلية لـ سرقة دراجته البخارية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:17 م
اطلاق نار
اطلاق نار
Advertisements
همت الحسينى
أطلق بلطجية مجهولون يستقلون توك توك بدون لوحات اعيرة نارية على عامل زراعى وشقيقه بالجمالية وأصابوه بطلق خرطوش بالقدم وقاموا بسرقة دراجته البخارية وفروا هاربين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول اسلام سلامة المغاورى ٢٧ عاما عامل زراعى ومقيم عزبة سلامة بليسا الجمالية مصاب بطلق خرطوش بالساق اليمنى ادى الى تهتك فى العضلات وتم تحويله لمستشفى الطوارئ .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال المصاب اكد انه اثناء استقلاله دراجته البخارية أمام عزبة الشبلى وبصحبته شقيقه محمد ٢٦ عاما فلاح متوجها لعمله بدمياط استوقفه ٣ أشخاص مجهولين يستقلون توك توك بدون لوحات وأطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابته وسرقة الدراجة البخارية خاصته ولاذوا بالفرار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٧٥ جنح الجمالية وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وضبط الجناة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

بعد هجومها على الشعراوي| موقف صادم لـ شريف منير من أزمة ابنته أسما

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

نجمة WWE تتعرض للإهانة في أول مباراة نسائية بالسعودية.. فيديو

لـ سبب تافه.. أب يطعن رضيعه حتى الموت ويحاول قتل شريكة حياته

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

أول تعليق من أسما شريف منير بعد الهجوم عليها بسبب الشيخ الشعراوي

بعد هجومها على الشعراوي| موقف صادم لـ شريف منير من أزمة ابنته أسما

نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

عشماوي ينتظر الطلاب الثلاثة.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

بعد وصفها لـ الشعراوي بـ المتطرف | تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير

اسألوا رانيا علواني.. عدلي القيعي: هناك من يكرهون صلح تركي آل الشيخ مع الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!

بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة