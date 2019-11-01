بلطجية يطلقون النار على عامل وشقيقه بالدقهلية لـ سرقة دراجته البخارية

أطلق بلطجية مجهولون يستقلون توك توك بدون لوحات اعيرة نارية على عامل زراعى وشقيقه بالجمالية وأصابوه بطلق خرطوش بالقدم وقاموا بسرقة دراجته البخارية وفروا هاربين.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول اسلام سلامة المغاورى ٢٧ عاما عامل زراعى ومقيم عزبة سلامة بليسا الجمالية مصاب بطلق خرطوش بالساق اليمنى ادى الى تهتك فى العضلات وتم تحويله لمستشفى الطوارئ .



انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال المصاب اكد انه اثناء استقلاله دراجته البخارية أمام عزبة الشبلى وبصحبته شقيقه محمد ٢٦ عاما فلاح متوجها لعمله بدمياط استوقفه ٣ أشخاص مجهولين يستقلون توك توك بدون لوحات وأطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابته وسرقة الدراجة البخارية خاصته ولاذوا بالفرار.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٧٥ جنح الجمالية وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وضبط الجناة.