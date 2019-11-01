إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى عند الكيلو 107 في وادى النطرون بالبحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة نصيف حفناوى احمد العفيفى 58 سنة من باجهور الكبرى بمركز طوخ - القليوبية ويعمل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصاب لمستشفى وادى النطرون المركزى وجارى عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.