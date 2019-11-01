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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يقترب من إنبى.. وحسين الشحات يعود للعين الإماراتي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:16 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي
تواجد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في مدرجات نادي العين الإماراتي وذلك لمشاهدة المباراة التي تجمعه بنادي الجزيرة في دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

إصابة نجم الأهلي في دبي | صور
اشتكي حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي.

الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن سبب غياب أحمد الشيخ ، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن المران أمس الخميس بمعسكر الفريق في الإمارات، وقال إن اللاعب عانى من حالة إجهاد عام حالت دون مشاركته في المران.

نجم الأهلى على ردار إنبى فى يناير لتعويض زيزو
وضع مسئولو نادي انبى حسين السيد ظهر أيسر النادي الأهلي على قائمة أولياتهم للتعاقد مع اللاعب فى يناير المقبل.
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