التعليم تعلن تفاصيل مسابقة التحدث باللغة الفصحى لطلاب المدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والالقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي 2019/2020 ، وذلك للعام السابع والعشرين على مستوى الجمهورية وللعام الثاني والعشرين على مستوى الوطن العربي.



وقالت الوزارة أن هذه المسابقة لطلاب الصف الثالث الاعدادي والصفين الثاني والثالث الثانوي من البنين والبنات بمدارس التعليم العام والخاص .



وأشارت إلى أن هذه المسابقة تتم على مستوى المدرسة يوم الاحد 24 نوفمبر 2019 ، ويقوم بها المدرس الاول بالمدرسة للطلاب المتميزين في الالقاء والخطابة والتأليف شعرا ونثرا ، وعلى مستوى المرحلة الاعدادية للصف الاعدادي فقط وعلى مستوى المرحلة الثانوية الصفين الثاني والثالث ، لتحديد الاول في كل مدرسة من كل مرحلة ، على أن يرسل المدرسة الأول اسم الطالب الأول من كل مرحلة إلى الموجه الأول بالادارة.



وأوضحت أنه على مستوى الادارة التعليمية يوم الأحد 1 ديسمبر 2019 ، يقوم الموجه الاول بالادارة التعليمية بتحديد الطالب الاول من المرحلة الاعدادية (الصف الصالص فقط) والطالب الاول من المرحلة الثانوي (الصف الثاني أو الصف الصالث ) من كل مرحلة مشارمة في المسابقة ، لتحديد الطالب الاول مستوى الادارة في كل مرحلة ، على أن يرسل الموجه الاول اسم الطالب الاول في ادارته من المرحلة الاعدادية ومن المرحلة الثانوية ، في موعد غايته يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 إلى الموجه العام في محافظته.



وقالت ، أنه على مستوى المحافظة يوم الاحد 8 ديسمبر 2019 ، يقوم الموجه العام في المحافظة لاختيار الاول في كل محافظة لكل مرحلة ، على أن يرسل الموجه العام اسم الطالب الاول فقط في محافظته من المرحلة الاعدادية والثانوية إلى مكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بديوان عام الوزارة في موعد اقصاه الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.



وأكدت، أنه على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الاعدادية وطلاب المرحلة الثانوية يوم الاحد 26 يناير 2020 تقوم لجنة مختصة تحت إشراف مكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، لاهتيار الطالب الاول في المرحلة الثانوية من كل محافظة وعدد الطلاب 27 طالبا من كل مرحلة وذلك لتحديد العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية من كل مرحلة بعد تصعيد الاعلى درجة من كل مرحلة لمستوى الوطن العربي.