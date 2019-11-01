وقع في يد الأهالي.. علقة ساخنة لـ لص أثناء سرقته دراجة بخارية بالدقهلية

تمكن عدد من أهالى عزبة المأمورية التابعة لـ مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل أثناء سرقته دراجة بخارية وقاموا بضربه وتسليمه للشرطة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من أهالى عزبة المأمورية بضبط لص أثناء محاولته سرقة دراجة بخارية.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال واجد أبو العطا فراج اسماعيل ٥٢ عاما فلاح ومقيم عزبة العانوس التابعة لمركز ميت سلسيل قرر أنه حال تواجده بعزبة الماموريه لزيارة صديقه يحيى محمد الدسوقى الجمل فوجئ بقيام شخص بالشروع فى سرقة الدراجة البخارية خاصته رقم د ص س ٩٦٥٨ حال تواجدها أسفل منزل صديقه.



وأضاف أن الأهالى تمكنوا من ضبطه والتعدى عليه بالضرب بالأيدي مما أدى إلى إصابته بكدمة أسفل العين اليمنى وبالفحص تبين أنه يدعى أحمد محمد أحمد جمعه ١٩ عاما عاطل ومقيم بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر.



وبمواجهته اعترف مما نسب إليه ولم يحدد محدث إصابته وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٤٩ جنح مركز شرطة الجمالية لسنة ٢٠١٩ وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.