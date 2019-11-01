لبنان.. هل زار الصفدي قصر بعبدا سرا؟

تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء مفادها أن وزير المالية السابق محمد الصفدي أجرى زيارة سرية إلى قصر بعبدا الجمهوري اليوم الجمعة.



لكن المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد الصفدي نقى الخبر الذي تداوله بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عن زيارة سرية قام بها إلى قصر بعبدا.



وأكد أن هذا الخبر عار عن الصحة.



وقال مكتب الصفدي في بيان "لو أراد الوزير الصفدي القيام بمثل هذه الزيارة لأعلن عن ذلك صراحة".



كما أشارت مواقع لبنانية إلى أن الصفدي لا يسعى لرئاسة الحكومة خلافا لكافة التسريبات الإعلامية التي نشرتها مواقع لبنانية.