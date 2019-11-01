Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. هل زار الصفدي قصر بعبدا سرا؟

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:24 م
ميشال عون - محمد
ميشال عون - محمد الصفدي
Advertisements
رحيم يسري
تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء مفادها أن وزير المالية السابق محمد الصفدي أجرى زيارة سرية إلى قصر بعبدا الجمهوري اليوم الجمعة.

لكن المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد الصفدي نقى الخبر الذي تداوله بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عن زيارة سرية قام بها إلى قصر بعبدا.

وأكد أن هذا الخبر عار عن الصحة.

وقال مكتب الصفدي في بيان "لو أراد الوزير الصفدي القيام بمثل هذه الزيارة لأعلن عن ذلك صراحة".

كما أشارت مواقع لبنانية إلى أن الصفدي لا يسعى لرئاسة الحكومة خلافا لكافة التسريبات الإعلامية التي نشرتها مواقع لبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة اللبنانية: لا صحة لما نشر منسوبا لـ عون حول استقالة الحكومة

لبنان تنتفض.. حقيقة استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية

لبنان.. لا نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد

لبنان.. حقيقة نقل نبيه بري إلى المستشفى

ترشيحاتنا

لـ سبب تافه.. أب يطعن رضيعه حتى الموت ويحاول قتل شريكة حياته

بتكلم من غير حساب.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يقترب من إنبى.. وحسين الشحات يعود للعين الإماراتي

بالأسماء.. مسلسل هروب ناشئي الأهلي عرض مستمر

شاهد | انفعال توفيق عكاشة على الهواء

علي جمعة يوضح معنى«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة