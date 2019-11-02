ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي جاكيت أسود، وتحته دريس قصير جدًا.وأثارت لينا الفيشاوي الجدل بين متابعيها على انستجرام، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها اللافت، فجائت التعليقات: «قمر ماشاء الله»، «لينا شعرك طبيعي صح ؟ما شاء الله جميلة....ربنا يحفظك»، «جميلة جدًا»، وغيرها من تعليقات الإعجاب.من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقي لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقد الخواجة" .الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.