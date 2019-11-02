مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار

لقى مسن مصرعه بحادث عبور مشاة بالطريق الزراعى أمام مدخل قرية البيضا دائرة مركز كفر الدوار كما أصيب 3 أشخاص اخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور اثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولي الساحلي وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغات من مركز شرطة كفر الدوار الاول يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها الرصيف مما نتج عنه إصابة "ليلي محمود الفار " 60 سنة، المحمودية بكدمات بالساق الأيمن والحوض، و"حمدي عبدالحميد حلمي " 39 سنة، العصافرة، كدمات وسحجات متعددة، و"عبدالحميد فتحي محمد، 28 سنة، العصافرة، بكدمه بالفقرات العنقية.





وكان البلاغ الثانى يفيد بمصرع رشدي فؤاد توفيق 60 سنه مقيم بمنطقة بولس بكفرالدوار اثر وقوع حادث عبور مشاه أمام مدخل البيضا اتجاه الاسكندريه بالطريق الزراعي السريع .



