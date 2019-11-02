أتلتيكو مدريد يصطدم بـ إشبيلية في الدوري الإسباني

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1، أمام ألافيس في الجولة الماضية، بينما يطمح إشبيلية في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الخامس.



