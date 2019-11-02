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رياضة

أتلتيكو مدريد يصطدم بـ إشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1، أمام ألافيس في الجولة الماضية، بينما يطمح إشبيلية في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الخامس.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع ليفانيت، إسبانيول مع فالنسيا، ريال مدريد مع ريال بيتيس.
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