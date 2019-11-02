توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة سويسرية لتحويل المخلفات إلى طاقة ..صور

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "TCG" السويسرية للتعاون في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .





يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "TCG " السويسرية في ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي حيث تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الإنتاج الحربي والشركة السويسرية لإنشاء مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بحيث يتم معالجة المخلفات لتوليد الطاقة في أي شكل لها سواء إلى(طاقة كهربائية أو طاقة حرارية).





وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم تم التأكيد على أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.





ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى المستوى المتميز لمصانع تدوير المخلفات التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي وأن لديها قدرات تصنيعية كبيرة وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية يمكن أن يتم الاستفادة منها لتطوير منظومة تدوير المخلفات وإدخال خطوط جديدة وتصنيع معدات وآلات حديثة تضاهى التكنولوجيا السويسرية العاملة في هذا المجال.





ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة عن ثقتها في قدرة شركات الإنتاج الحربى على الاستفادة من التكنولوجيا السويسرية المستخدمة في إقامة منظومة تدوير المخلفات ونقل أحدث ما توصلت إليه الصناعة في هذا المجال إلى شركاتها ووحداتها وكذا تدريب العمالة الفنية لخدمة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المنتشرة بالمحافظات بما يساهم في نجاح منظومة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وأشارت إلى أن وزارة البيئة لديها خريطة واضحة لتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وتؤمن بضرورة الانفتاح وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية للارتقاء بالصناعة الوطنية وتحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوي.



