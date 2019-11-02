نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور

أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري ضخم.



وقدمت نداء، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.



يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.