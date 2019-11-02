Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
Advertisements
آيه عاطف
أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس، الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت نداء، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

نداء شرارة تغني مبتهزش من بروفات حفل دار الأوبرا.. فيديو

نداء شرارة تشعل حفل دار الأوبرا بـ أغنية "حبيتك بالتلاتة" .. صور

التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في دار الأوبرا المصرية.. صور

نداء شرارة تغني قلب واحد لـ مدحت صالح .. فيديو

تفاصيل أغنية نداء شرارة الجديدة حكايتي

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. عمرو دياب يتحدى جمهوره ومحمد منير يغنى على كرسى

صلاح يتحدى تريزيجيه.. ليفربول في ضيافة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

3 طرق بسيطة.. إيجاد ونسخ كلمة مرور منسية أو حذفها في هواتف أندرويد

سائق أوبر لبناني يغتصب موظفة بالسفارة البريطانية ثم يخنقها ويرميها على الطريق

مصريان على الاقل.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

في عيد ميلاد مدحت صالح.. تعرف على حقيقة زواجه سرا من سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ملك قورة لـ دينا الشربيني ومنى زكي.. أسعار باهظة لإطلالات المشاهير خلال شهر أكتوبر

بمكياج صاخب وملابس كاجوال.. روجينا تتألق في الكويت ..صور

بـ لوك غريب .. زوجة كريم فهمى تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة