مواجهات شرسة في دوري القسم الثالث.. جولدي يواجه الصف.. وحلوان يلتقي البدرشين

تقام اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .
وجاءت المواجهات كالتالي
أكتوبر - الشرقية للدخان
المصرية للإتصالات - بشتيل
العياط - جينيس
أبو النمرس - الصيد
القومي - المعادي
جولدى - الصف
حلوان - البدرشين
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الإتصالات : 6 نقاط
2- الدخان : 6 نقاط
3- الصف : 6 نقاط
4- جولدي : 6 نقاط
5- بشتيل : 5 نقاط
6- أكتوبر : 4 نقاط
7- أبو النمرس : 4 نقاط
8- المعادي : 4 نقاط
9- جينيس : 3 نقاط
10- حلوان العام : 3 نقاط
11- البدرشين : 3 نقاط
12- القومي : نقطتان "يتبقى له مباراة مؤجلة أمام العياط "
13- الصيد : نقطتان
14- العياط : نقطة وحيدة "يتبقى له مباراة مؤجلة امام القومي "
وجاءت المواجهات كالتالي
أكتوبر - الشرقية للدخان
المصرية للإتصالات - بشتيل
العياط - جينيس
أبو النمرس - الصيد
القومي - المعادي
جولدى - الصف
حلوان - البدرشين
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الإتصالات : 6 نقاط
2- الدخان : 6 نقاط
3- الصف : 6 نقاط
4- جولدي : 6 نقاط
5- بشتيل : 5 نقاط
6- أكتوبر : 4 نقاط
7- أبو النمرس : 4 نقاط
8- المعادي : 4 نقاط
9- جينيس : 3 نقاط
10- حلوان العام : 3 نقاط
11- البدرشين : 3 نقاط
12- القومي : نقطتان "يتبقى له مباراة مؤجلة أمام العياط "
13- الصيد : نقطتان
14- العياط : نقطة وحيدة "يتبقى له مباراة مؤجلة امام القومي "