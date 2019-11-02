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رياضة

مواجهات شرسة في دوري القسم الثالث.. جولدي يواجه الصف.. وحلوان يلتقي البدرشين

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
الشرقية للدخان -
الشرقية للدخان - أرشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .

وجاءت المواجهات كالتالي

أكتوبر - الشرقية للدخان
المصرية للإتصالات - بشتيل
العياط - جينيس
أبو النمرس - الصيد
القومي - المعادي
جولدى - الصف
حلوان - البدرشين

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات : 6 نقاط
2- الدخان : 6 نقاط
3- الصف : 6 نقاط
4- جولدي : 6 نقاط
5- بشتيل : 5 نقاط
6- أكتوبر : 4 نقاط
7- أبو النمرس : 4 نقاط
8- المعادي : 4 نقاط
9- جينيس : 3 نقاط
10- حلوان العام : 3 نقاط
11- البدرشين : 3 نقاط
12- القومي : نقطتان "يتبقى له مباراة مؤجلة أمام العياط "
13- الصيد : نقطتان
14- العياط : نقطة وحيدة "يتبقى له مباراة مؤجلة امام القومي "
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