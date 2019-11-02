روسيا تعلن إصدار تصاريح إقامة دائمة للأجانب

أعلنت السلطات الروسية اليوم، السبت، أنه سيتم إصدار تصريح إقامة للأجانب في روسيا، لمدة مفتوحة بدلا من المدة السابقة والمقررة بخمس سنوات، بالإضافة إلى زيادة عدد التصاريح الممنوحة.



وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الإقامة سيكون متاحة لمواطني الاتحاد السوفييتي سابقا من مواليد روسيا وأبنائهم والمتحدثين الأصليين باللغة الروسية، والأجانب الذين يحمل أطفالهم أو آباؤهم جواز سفر روسي، بالإضافة إلى المتخصصين المؤهلين وخريجي الجامعات الروسية الذين حصلوا على شهادات مع مرتبة الشرف.



وقالت الوكالة إن التعديلات المطبقة على قانون "المواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي" دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، بهدف تبسيط إجراءات حصول الأجانب على تصاريح إقامة مؤقتة، وتصاريح الإقامة الدائمة (التي تؤكد الحق في الإقامة لمدة طويلة في الاتحاد الروسي) والتي كانت محددة سابقا بمدة خمس سنوات.

