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مرأة

من حفلة الهالوين.. إنجي المقدم بإطلالة جريئة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة من احتفالها بالهالوين.

وظهرت إنجي المقدم، بإطلالة جريئة بتوب أسود مكشوف الصدر، وبنطلون سيلفر لامع وعليه هاف بوت، وأظهرت الصورة خسارة وزنها الملحوظ، واعتمدت على شتطة سيلفر كورس، وشعر كيرلي مجعد ومكياج خفيف.

وكتبت إنجي المقدم على الصورة تعليقًا "About last night 🕷🕷🕷"، وانهالت عليها التعليقات وأبرزها "حلوة الحلويات"، "مززززة".

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