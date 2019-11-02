كاف يعلن أسماء حكام مواجهة مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراتي المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.





ويستضيف ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري، وتم إسناد مهمة قيادة المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقبًا للمباراة من جيبوتي.



