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رياضة

كاف يعلن أسماء حكام مواجهة مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:29 م
الكاف
الكاف
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عمرو الحلوانى
أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراتي المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستضيف ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري، وتم إسناد مهمة قيادة المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقبًا للمباراة من جيبوتي.

وأعلن كاف طاقم تحكيم مباراة مصر مع جزر القمر في نفس التصفيات والمقرر لها 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر بطاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الدولي، بينيفينيو سينكو ومعه أشومو هيرمان مساعد أول، وخليلو بامبا مساعد ثاني، ورولاند ليونز حكمًا رابعًا، وتم إسناد مهمة مراقبة المباراة للملجاشي دودا نيرمبو أوفونجي.
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