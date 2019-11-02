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رياضة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:50 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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منتصر الرفاعى
كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.

وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.

وتابع أن التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل، وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها.

وكشف عمرو الجنايني عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدورى بحضور جماهيري.
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