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حوادث

جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:02 م
جهود الأجهزة الأمنية
جهود الأجهزة الأمنية
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كتب محمد صبري
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلا فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .. وأسفرت جهودها خلال شهر..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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