شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

شهدتتألق أبناء مصر محمود حسنلاعب الفيلانزنجم الريدز، وانتهى اللقاء بفوز الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.سجل محمود حسنهدف التقدم لـعن طريقة متابعة رائعة لكرة عرضية سجلها ببراعة في مرمى اليسون بيكر، وخرج محمد صلاح بديلا قبل نهاية المباراة بوقت قليل بعد أن قدم أداء مميزا خلال وقت مشاركته.وبعد نهاية المباراة تواجدلاعببرفقة محمود حسنلاعب، يتحدثان في حوار جانبي بدا خلاله الفرعونيهنئ تريزيجية بأول هدف له فيجدير بالذكر أنتغلب علىبهدفين مقابلالذي تقدم قبل أن يسجل الريدز هدفين الفوز، وأصبحفي المركز العاشر برصيد 11،برصيد 31 نقطة في المركز الأول.