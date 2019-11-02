شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

شهدت مباراة أستون فيلا وليفربول تألق أبناء مصر محمود حسن تريزيجيه لاعب الفيلانز ومحمد صلاح نجم الريدز، وانتهى اللقاء بفوز الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.
سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لـ أستون فيلا عن طريقة متابعة رائعة لكرة عرضية سجلها ببراعة في مرمى اليسون بيكر، وخرج محمد صلاح بديلا قبل نهاية المباراة بوقت قليل بعد أن قدم أداء مميزا خلال وقت مشاركته.
وبعد نهاية المباراة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، يتحدثان في حوار جانبي بدا خلاله الفرعون صلاح يهنئ تريزيجية بأول هدف له في الدوري الانجليزي.
جدير بالذكر أن ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف تريزيجية الذي تقدم قبل أن يسجل الريدز هدفين الفوز، وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 11، وليفربول برصيد 31 نقطة في المركز الأول.
سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لـ أستون فيلا عن طريقة متابعة رائعة لكرة عرضية سجلها ببراعة في مرمى اليسون بيكر، وخرج محمد صلاح بديلا قبل نهاية المباراة بوقت قليل بعد أن قدم أداء مميزا خلال وقت مشاركته.
وبعد نهاية المباراة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، يتحدثان في حوار جانبي بدا خلاله الفرعون صلاح يهنئ تريزيجية بأول هدف له في الدوري الانجليزي.
جدير بالذكر أن ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف تريزيجية الذي تقدم قبل أن يسجل الريدز هدفين الفوز، وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 11، وليفربول برصيد 31 نقطة في المركز الأول.