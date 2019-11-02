Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:38 م
صلاح وتريزيجية
صلاح وتريزيجية
Advertisements
عمرو ابوبكر
شهدت مباراة أستون فيلا وليفربول تألق أبناء مصر محمود حسن تريزيجيه لاعب الفيلانز ومحمد صلاح نجم الريدز، وانتهى اللقاء بفوز الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لـ أستون فيلا عن طريقة متابعة رائعة لكرة عرضية سجلها ببراعة في مرمى اليسون بيكر، وخرج محمد صلاح بديلا قبل نهاية المباراة بوقت قليل بعد أن قدم أداء مميزا خلال وقت مشاركته.

وبعد نهاية المباراة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، يتحدثان في حوار جانبي بدا خلاله الفرعون صلاح يهنئ تريزيجية بأول هدف له في الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف تريزيجية الذي تقدم قبل أن يسجل الريدز هدفين الفوز، وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 11، وليفربول برصيد 31 نقطة في المركز الأول.
شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من نادي استون فيلا عقب الخسارة أمام كريستال بالاس

الدروي الإنجليزي.. أستون فيلا تريزيجيه يتقدم على نورويتش بهدفين في الشوط الأول..فيديو

تريزيجيه يحرج محمد صلاح.. الفرعون الصغير يسجل هدف استون فيلا الأول أمام ليفربول.. فيديو

الشوط الأول .. تريزيجيه يحلق في سماء إنجلترا ويمزق شباك ليفربول ويتفوق على «صلاح».. فيديو

بعد هدف تريزيجيه .. أستون فيلا يسخر من محمد صلاح وحارس ليفربول

الدوري الإنجليزي.. طبيب ليفربول يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك الريدز مع أستون فيلا.. فيديو

ترشيحاتنا

لزواجها من آخر.. موظف يمزق جسد طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة

الزمالك يستفسر من الكاف عن موقف محمد أوناجم

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول واستون فيلا المثيرة في الدوري الإنجليزي

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

بـ بنطلون أحمر.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور

Advertisements

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

محمود عبدالعزيز يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو

بعد هدف تريزيجيه .. أستون فيلا يسخر من محمد صلاح وحارس ليفربول

تعرف على سر ارتداء تريزيجيه قميصا عليه وردة حمراء أمام ليفربول

بعد هدف تريزيجيه في ليفربول .. ترتيب قائمة اللاعبين المصريين المسجلين بالدوري الإنجليزي

اخبار الرياضة.. رسائل نارية إلى عفيفي من تركي آل الشيخ.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. ودروجبا يصدم صلاح

الدوري الإنجليزي.. طبيب ليفربول يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك الريدز مع أستون فيلا.. فيديو

صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول واستون فيلا المثيرة في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول .. تريزيجيه يحلق في سماء إنجلترا ويمزق شباك ليفربول ويتفوق على «صلاح».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليمات حضور الجماهير .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة | صور

مختار: إيوان طورت 2 مليون متر مربع فى 9 سنوات

بالنكهات المختلفة.. طريقة عمل بطاطس شيبسي مثل المصنع