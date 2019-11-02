بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. 20 إطلالة تبرز أنوثة سمية الخشاب

بعد معاقبة المحكمة لـ الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، نقدم اليكم 20 إطلالة تبرز جمال سمية الخشاب.



ودائما ما تتألق سمية الخشاب، بإطلالات ساحرة ومتنوعة نتيجة اختيارها استايلات تليق بها و تبرز رشاقتها، وتختار الألوان الغامقة التي تدل على الفخامة في المناسبات، بالاضافة إلى اختيارها الالوان التى تعبر عن البهجة في جلسات التصوير الخاصة بها.



وتعتمد سمية الخشاب، على الألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وتبرز جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر وتضع درجات مختلفة من أحمر الشفاه الملائم لكل إطلالة لها.



وتختار سمية الخشاب، تسريحات شعر بسيطة، ولا تكلف في اقتناء الإكسسورت بل تقتني ما يتناسب مع ملابسها وما يليق بها لإكمال إطلالتها.



واليكم مجموعة من الإطلالات التي تبرز أناقتها....

