فرجاني ساسي يخضع لتدريبات علاجية في تونس

يخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات علاجية أثناء تواجده في تونس خلال الفترة الحالية بعد حصوله على راحة إضافية من قبل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق.



ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض ، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على اللاعب قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بعد شكواه من آلام في موضع إصابته السابقة.

