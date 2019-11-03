ميني كوبر mini cooper S موديل 2020 فى مصر بثلاثة أبواب.. سعر ومواصفات

وزودت السيارة ميني كوبرS بمصابيح أمامية ليد وكشافات ضباب ليد ومصابيح خلفية ليد يونيون جاك، وزودت السيارة بألوان جديدة ولمسات جون كوبر ووركس مع عجلات سوداء 17 بوصة وجناح خلفي بلون السقف وخطوط رياضية أمامية وإطارات رن فلات.







mini cooper s





mini cooper s

mini cooper S 2020

قدمت ميني سيارتها كوبر S موديل 2020 بثلاثة أبواب في مصر في الفترة الأخيرة حيث تتوفر السيارة في مصر بمحرك بقوة 192 حصانا من محرك 4 سلندر 2000 سي سي مع عزم دوران 280 نيوتن متر وقدرة على التسارع إلى 100 كم في 6.8 ثانية وناقل حركة ستبترونيك سبورت من 7 سرعات دبل كلتشلسرعة استجابة النقلات.ومن الداخل تأتي السيارةبفرش أسود فاخر في المقاعد وعجلة القيادة مع تعديل مقعد الراكب والسائق وتكييف أوتوماتيك وسقف زجاجي بانورامي ولمسات سوداء وتعليق رياضي للسيارة وكمبيوتر رحلات ووضعيات قيادة مختلفة وكونسول وسطي ونظام صوت هارمان كاردون وفرامل ABS وEBD و6 ايرباج.وتقدمالسيارةفي مصر بسعر 670 ألف جنيه.