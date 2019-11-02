الأمن العام يداهم وكرا لمروجي الأسلحة والمخدرات بأسوان .. ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار ومروجو الاسلحة النارية والمواد المخدرة والذين يتخذون من مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان وكرا لاختبائهم



لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة.



أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة المركز – مسجل شقى خطر "سرقات عامة" – سبق اتهامه فى 41 قضية "سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة" – مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام "جناية" - حكم "جنحة") والذي يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، المشهور عنها الإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم (عاطل – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى 8 قضايا "ضرب – تبديد – خيانة أمانة" – مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور) وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.



كما تم ضبط الآتى ( بندقية آلية – 6 خزينة لذات العيار – بندقية FN - 6 خزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو لمخدر الحشيش – 1,600 كيلو من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول– سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.



ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.