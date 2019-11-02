بـ بدلة جينز.. نرمين الفقى تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام

شاركت الفنانة نرمين الفقى، متابعيها عبر موقعها الشخصى على "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة صديقتها.و تحدت نرمين الفقى الزمن عبر إطلالتها، والتي ارتدت بها بنطال طويل من الجينز ومشغول بخط من الترتر اللامع من الجانب، ونسقت معه تى شيرت باللون الأبيض وفوقه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح، وتركت شعرها الذهبي منسدلًا على كتفيها مع رفع بعض الخصلات الناعمةوأكملت نرمين الفقى، إطلالتها بمكياج ناعم وأنيق بالألوان الترابية التى تبرز جمال بشرتها وملامحها البسيطةوعلقت نرمين الفقى على الصورة..هذا حالنا بعد عمل لمدة ١٨ ساعة يوميا # بس الحقيقه اللوكيشن والكاست وكل شيء هايل ربنا يوفقنا جميعا#