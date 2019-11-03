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فن

مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:50 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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آيه عاطف
يعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أدوات الثقافة المصرية للحفاظ على الهوية الفنية وصون جزء من ملامح الشخصية العربية من المحيط الى الخليج والتى حملت طابع حضارى مختلف ومتميز ، فبين مصر وعمان ولبنان والعراق والمغرب أقيمت الليلة الثانية من دورته الثامنة والعشرين وعلى مسرح الأوبرا الكبير، وهنأ الجمهور المطرب مدحت صالح بعيد ميلاده.

وقدم مدحت صالح مجموعة من أعماله الخاصة ومختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر كان منها ايام ، مافيا ، انا الاب التى قدمها لاول مرة كلمات محمود طلعت والحان وليد منير وتوزيع قائد الحفل احمد عامر ، ع الحلوة والمرة ، انا مش بعيد ، جاى على نفسك ليه ، حد غيرى ، المليونيرات ، زى ما انت عايز ، بانوراما ام كلثوم وابن مصر التى اختتم بها الحفل.

وفى مفاجأة لفتت الانتباه بشدة وبصوت ينتمى لمملكة النابغين ذوى القدرات الخاصة قدم صالح الموهبة الغنائية الفذة ابراهيم رمضان ليتغنى ب كوكب تانى ويقابل بتحية حارة من الحضور وعاصفة من الإعجاب والتصفيق، كما عزف عمرو سليم ببراعته المعهودة بانوراما لألحان سعد عبد الوهاب من إعداده وتوزيعه.

كما قدمت الفرقة السلطانية العمانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية باقة من أعمال التراث هى سماعى راست ، يا بهجة الروح ، دور العفو يا سيد الملاح ، قصيدة يا جارة الوادى والقلب يعشق ، بعدها وفى دنيا الطرب تغنت رحاب مطاوع ب شعورى ناحيتك ولو سألوك ونالت استحسان الحضور .

ووصف اللبنانى سعد رمضان المهرجان بأنه الأفضل فى الوطن العربى واشاد بمسرح الاوبرا وجماهيرها ، وبمذاق أجواء جبال الشام قدم مجموعة من الاعمال الغنائية هى نسم علينا الهوا ، شو محسودين ، امى نامت ع بكير التى تفاعل الحضور مع ايقاعتها السريعة ، قولوله ، انت وانا ، بحبك يا لبنان وسواح .

وبالتوازى أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا احيت فاصله الثانى النجمة نادية مصطفي بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي وسبقها فقرات غنائية لكل من نهي حافظ ، رضوي سعيد ، احمد ابراهيم ، احمد محسن ومحمد شوقي .

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " قدم عازف القانون العراقي فرات قدوري فقرة موسيقية وسبقه فقرة غنائية لكل من مي حسن ووليد حيدر .. كما تغنى اللبنانى مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من اعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة الى جانب مجموعة من اغانى الطرب التى اشتهر بتقديمها.

كما استضاف مسرح اوبرا دمنهور فاصلا للمغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا وسبقه فاصل لكل من المطربة غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل.
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
مدحت صالح يتلقى التهنئة بعيد ميلاده في مهرجان الموسيقى.. ويقدم أحد الموهوبين
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