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حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة علي حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة السلخانة بطنطا مما تسبب في تفحم محتويات الشقة وسط رعب وفزع وتجمهر عشرات المواطنين خوفا من امتدادها إلى المساكن المجاورة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة السلخانة فتم الدفع بسيارات حماية مدنية.

وانتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا إلى محل الواقعة لمتابعة تطورات حادث.
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا.. صور
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السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا

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