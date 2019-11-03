الأهلي لا يقف على لاعب .. تصريحات نارية من وليد صلاح الدين عن عبدالله السعيد .. فيديو

أكد وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق ، أنه لم يقل إن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ، لم يخطئ بتوقيعه للزمالك وهو يلعب للنادي الأهلي، ولكن كان رأيه بأن القلعة الحمراء لا تمدد عقده ، ثم تعلن بيعه، مشددا على أن المارد الأحمر قبل التعاقد مع أي لاعب عبر تاريخه يسأله أولا "أنت عايز تلعب للأهلي ولا لا ؟".



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: كنت أرغب في أن يتخذ مسئولو الأهلي قرار بعدم تجديد عقد السعيد، وتركه يرحل للزمالك، لأن الأهلي لا يقف على لاعب، لكن ما يثير الأزمة تجاه تصريحاتي عن الأمر، أن بعض الناس تقتطع حديثي لمزيد من الإثارة وأتفاجأ أن الجماهير غاضبة مني.



وأشار إلى أنه عند إعلان رأيه، لم يكن يعرف ببعض الأحداث التي دارت في الغرف المغلقة، ككواليس لإدارة الملف، وأن الأهلي كان مضطرا لاتخاذ تلك الخطوات في إدارة الأزمة.



وأضاف: منذ 38 عاما لم يتضايق مني أحد من جماهير الأهلي ولم أسيء للنادي وأعتذر لو حصل سوء تفاهم في تعليقاتي والجماهير فوق رأسي.