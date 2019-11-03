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أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قالت الإعلامية أسما شريف منير تعليقا على الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه، وذلك خلال الفترة التي مرت خلالها بأزمة صحية ونفسية، حيث أرادت التقرب إلى الله، فرشحوا لها اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأضافت أنها كتبت عقب ذلك أنها كانت تشاهد حلقات الشيخ الشعراوي برفقة جدها قديما، إلا أنها عندما كبرت رأت أن بعض آراء الشيخ الشعراوي يوجد بها تطرف، مؤكدة أنها منذ هذا التصريح انهالت عليها ردود أفعال عنيفة للغاية.

وتابعت أنها تعرضت للسب بالأب والأم، حيث إن والدها الفنان شريف منير، تعرض للسباب دون أي أسباب، حيث أنه لم يكن له في الأمر شئ، كما أنه حاولوا البحث عن صور لها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أسما منير أنها لم تكن تقصد أي شئ من وراء هذا الرأي، كما أنها لا تبحث عن الشهرة مثلما قال البعض، مشيرة إلى أنها لم تصدق ما حدث.

وأضافت أسما منير وهي باكية أن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ.

وحول رأي والدها، قالت إنه أكد لها أنها شخصية متسرعة، وتصدر بعض التصريحات دون التركيز فيها، إلا أنه يعلم بالتأكيد أنني لم تكن تقصد شيئا.

وذكرت أنها أغلقت تليفوناتها، وجلست في حجرتها، طالبة من الله إنقاذها من هذا الأمر، كما أنها تقدمت بالاعتذار مرة أخرى عن الأمر.


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