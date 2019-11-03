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رياضة

انطلاق البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد بجامعة جنوب الوادي في قنا، فعاليات الدورة العربية الـ 15 لخماسيات كرة القدم، والتي من المقرر أن تقام على ملاعب الصالة المغطاة بالجامعة بمشاركة 28 جامعة عربية ومصرية، خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح البطولة ، الدكتور عمرو حداد ممثلا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة الى الدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الرياضي للجامعات.

وتشارك 28 جامعة مصرية وعربية في الدورة منها 3 جامعات عربية هى أزهر غزة وتكريت والمستنصرية بالعراق و 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة هى جنوب الوادى، قناة السويس، الإسكندرية "طلبة – طالبات"، سوهاج " طلبة – طالبات" ، السويس، حلوان، أسوان " طلبة – طالبات "، مدينة السادات، بنها، أسيوط، طنطا، بنى سويف " طلبة – طالبات " ، المنصورة " طلبة – طالبات " ، عين شمس، كفر الشيخ، دمنهور، الفيوم، العريش، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان، الأكاديمية المصرية اليابانية، معهد الجزيرة، أكاديمية حورس، أكاديمية المستقبل، ووزارة التعليم العالي.
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