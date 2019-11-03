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أخبار العالم

أسهم مجانية للسعوديين.. أرامكو تكشف تفاصيل أضخم اكتتاب عام في التاريخ

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
أرامكو تعلن رسميا
أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية
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رحيم يسري
أصدرت شركة "أرامكو" السعودية بيانا بشأن طرحها العام الأولي اليوم، معلنة عن نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية، والذي يعتبر أضخم طرح أولي عام في التاريخ.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وعن التفاصيل، أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

واوضحت أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية، حيث سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة (180) يومًا على (1) سهمٍ مجانيٍ لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى (100) سهمٍ مجانيٍ.

وأعلنت أرامكو عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأشارت إلى أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها، موضحة أن البنوك المُدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقّي الطلبات.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتابعت "يوجد عدد من الطرق التي يمكن التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، وهي إما عبر زيارة الفرع أو الهاتف أو الخدمات المصرفية الالكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك".

وأشارت إلى أن نشرة إصدار الشركة ستُتاح على موقع الشركة الإلكتروني وعلى المواقع الإلكترونية للبنوك المستلمة، وتابعت "يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة".

فيما ذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن "الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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