بحضور أحمد زاهر.. لأول مرة في السعودية افتتاح أكاديمية ذهب للتدريب الفني

تفتح أكاديمية ذهب للتدريب الفني والإعلامي أبوابها يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري بحضور الفنان أحمد زاهر في السعودية.



وقال محمد أبو الذهب مدير الأكاديمية، إنه تم إنشاء الأكاديمية في مصر عام ٢٠١٥ وتحتضن ألمع نجوم الفن والإعلام على المستوى العربى؛ وسنحذو حذوها بافتتاح أخري في السعودية في دولة المغرب.



وعن رسالة الأكاديمية قال أبو الذهب: رسالتنا تدريب كل من له حلم دخول المجال الفني والإعلامي عن طريق بوابة أكاديمية ذهب للفنون بالتعاون مع استديوهات روائع للإنتاج الفني والإعلامي لخلق جيل جديد من الإعلاميين والفنانين السعوديين.



وأضاف: ستقوم الأكاديمية بإنتاج أفلام وبرامج راديو وتليفزيون وسينما للمتدربين المتميزين من الورش التدريبية التي ستقام على يد ألمع نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي؛ كما توجد محطة راديو باسم محطة راديو برئاسة الإعلامية الإذاعية إيناس جوهر إضافة إلى ورش تدريبية في مجال الإذاعة والتليفزيون والتمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والتصوير والمونتاج والتصوير الفوتوغرافي والتسويق الإلكتروني والغناء والمسرح والمكياج السينمائي والخدع السينمائية.