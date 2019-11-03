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منوعات

بأسعار خيالية.. ملابس مارلين مونرو للعرض بمزاد في بيفرللي هيلز

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:20 م
مارلين مونرو
مارلين مونرو
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قسم المنوعات
على الرغم من مرور ما يقرب من 57 عامًا على وفاة النجمة الأمريكية العالمية "مارلين مونرو" التي انتقلت من حياتها في ملجأ للأيتام إلى أكبر نجمة استعراضية تُعرض أعمالها وأخبارها على صفحات المجلات والصحف، عرض محبوها بعضا من ثيابها التي ارتدتها في أفلامها في دار جوليان للمزادات في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدار طرحت بعض ملابسها التي ارتدتهم في أفلامها، بما يقرب من 621.000 ألف استرليني، حيث عُرض فستان االنجمة الشقراء الذي ارتدته عند تأديتها دور "فيكتوريا هوفمان" في فيلم there's no business like show business بـ280.000 ألف دولار أمريكي.

وأضافت الصحيفة أن الفستان كان ضمن 115 قطعة عُرضت في المزاد، والذي تم ببيعهم على الفور، أيضًا الثوب الذي ظهرت فيه عام 1953 في فيلم comedy gentlemen prefer blondes وصل سعره إلى 250.000 ألف دولار أمريكي.

وبلغ ثمن الثوب الأصفر الذي ارتدته في المشهد الأخير لفيلم drama river of no return عام 1954، 175.000 دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، عرض المزاد المقعد الخشبي الذي استخدمته النجمة في آخر جلسة تصوير لها في يوليو 1962، حيث وصل ثمنه إلى 80.000 دولار أمريكي.
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